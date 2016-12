I förra månaden kunde vi rapportera om ett rykte som säger att Apple funderat på en porslinsvit Iphone 7 i samma blänkande material som den gagatsvarta. Nu har en video och bilder som föreställer just denna färgen hamnat på internet, och det är uppenbart att materialet är fejk.



Could this be the Jet White iPhone 7? pic.twitter.com/pHoDiZ63ON