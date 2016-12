En restaurang i San Francisco, USA, har hittat ett nytt sätt att försöka fånga unga gäster. Istället för att servera mat på traditionella tallrikar så har man valt en annan typ av ”porslin” – nämligen Ipads.

Quince, som restaurangen heter, är redan erkänt bra då den tidigare i år belönades med en tredje Michelin-stjärna, skriver 9to5Mac.

Men det gäller så klart inte all mat. Det är endast en särskild maträtt som läggs upp på surfplattorna. Den heter heter “A Dog in Search of Gold” och beskrivs som ”vita tryffelkroketter på Ipads som spelar videos med vattenhundar på tryffeljakt”.