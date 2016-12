Vi har tidigare skrivit om att Apple nu låter sina forskare publicera forskningsartiklar i tidskrifter. Nu är den första klar och publicerades i förra veckan, meddelar Forbes.

Rapporten fokuserar på datorigenkänning och hur tekniken kan förbättras med en rad olika metoder. Den skickades in för granskning redan i mitten av november med titeln "Learning from Simulated and Unsupervised Images through Adversarial Training” och bakom utgivningen står Cornell University Library.