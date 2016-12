Ja, det må vara uttjatat nu men om någon tagit en välbehövlig paus från året 2016 och sovit under en sten den senaste tiden: Iphone 7 har inget hörlursuttag. Apple släppte i år en av världens vanligaste smarta telefoner, utan en av världens vanligaste kontakter – och hade dessutom ingen vettig lösning på problemet med att ladda och lyssna samtidigt.

Inte nog med att usb-c fortfarande är sällsynt, Den är dessutom inte helt lätt att förstå sig på. Hur många konsumenter känner till att usb-c och tunderbolt 3 är olika överföringsstandarder, trots att kontakten ser precis likadan ut? Hur många Macbook-ägare kommer inte någon gång koppla in ett thunderbolt 3-tillbehör, bara för att upptäcka att ingenting händer? (Macbook har bara usb-c).

Apple valde att skeppa nya Macbook Pro med uteslutande thunderbolt 3/usb-c, och ett litet hörlursuttag. Och det kan mycket väl visa sig ha varit rätt beslut, men det vet vi inte än. Om inte usb-c anammas snabbt under nästa år kan årets Macbook Pro-köpare få dras med adaptrar i ett par år framöver. Det är inte alltid lätt att vara en early adopter, men när det har tagit så lång tid att uppdatera Macbook Pro, innebär det också att många har hållit ut länge i väntan på nya modellen. Extra många är early adopters i år (och adaptertillverkarna jublar).

Apple-året 2016 var… turbulent, milt sagt. Det började i februari med FBI-fight , det kulminerade under WWDC i juni med några riktigt bra mjukvarusläpp (framför allt IOS 10 och Watch OS 3 imponerade), medan Apple sladdade rejält under hösten. Apple-hösten 2016 torde gå till historien som Apples mest konsumentfientliga hittills, av tre skäl:

Medan resten av teknikvärlden under 2016 började inse värdet i bra, ofta dyr, hårdvara (Google Pixel, Microsoft Surface Studio, Snapchat Spectacles) ägnade sig hårdvaruexperten Apple åt att komma ikapp på mjukvarusidan, att övertyga oss om att Macen visst lever – samt att göra folk förbannade.

Visst, trådlösa lurar blir allt bättre. Framför allt batteritiden har ökat på många modeller, men blåtand är fortfarande en kass standard (prova att gå genom T-centralen i morgonrusningen). Det räcker inte med att konstatera att hörlursuttaget är 100 år gammalt och att det därför borde ryka (och dessutom kalla det modigt).

Apples W1-chip skulle lösa en del av blåtandsproblemen men, gissa tre gånger, Airpods blev rejält försenade. På något sätt känns det som att det skulle varit mer begripligt om Airpods hade funnits redan från dag ett, eller till och med lanserats i våras. Då skulle Apple kunna presentera Iphone 7 och visa på sin egen, redan existerande lösning för att lyssna trådlöst.

Nu skedde allt bakvänt. Istället får vi välja mellan att lyssna och ladda, hålla koll på den där vita hörlursadaptern – eller helt enkelt anamma den trådlösa framtiden, vare sig vi vill det eller inte.



3. Att köpa en modern Mac idag är dyrare än på mycket länge

Tro mig, Macbook Pro är en imponerande liten pjäs på många sätt. Kraft nog åt de flesta i ett litet och otroligt välbyggt paket. Men den kostar för mycket.

Faktum är att alla moderna Macar kostar för mycket. Apples enda Mac under 10 000 kronor är omodern, och Apples lilla enports-Macbook kostar fortfarande nästan 15 000 kronor, datorn som borde vara instegsalternativet.

Även om den första generationen nya Macbook Pro inte möter exakt alla krav vi har på en proffsdator, och även om den kostar för mycket, är jag inte utan hopp för livskraftig Mac även under 2017. Uppdateringar till första generations-produkter brukar lösa pris- och prestandaproblem, och det har redan ryktats om prissänkningar under nästa år. Nu tycks Apples svar på “Mac är för dyrt” vara “köp en Ipad”, men även om surfplattan fyller sju år nästa år, är den inte på långa vägar lika kompetent och mångsidig som en Mac.



Självdistans fick inte plats i år

Mitt i denna snordyra, portlösa adapterfest hade Apple mod nog att släppa en bok full med produktbilder, med färger så sprakande att de nästan lämnar det egentillverkade, silverkantade pappret. För 3 000 kronor. Boken är säkert hur fin som helst, men att skapa ett hyllningsverk till sig själv, det kan inte ens Apple komma undan med.

Apple 2016 struntade i allt vad markkontakt heter. Kanske var det inte så smart att släppa en bok för 3 000 kronor när man samtidigt får kritik för svindyra Pro-datorer. Lika imponerande starkt som Apples motstånd mot FBI:s krav var under första halvan av 2016, lika frånvarande var det där örat mot marken under hösten 2016. Det var helt enkelt inte lätt att vara konsument det här året (eller ens människa, för den delen). Om turbulensen släpper under 2017 hoppas jag att Apple fokuserar på några viktiga saker för att göra såväl konsument som proffs glada, och för att knyta ihop ekosystemet igen.



En ny Imac med Touch Bar-tangentbord och usb-c

Inga fler 3000 kronors-skrytböcker tack, låt andra göra dem istället.

Att Mac Pro antingen uppgraderas eller läggs ned. Just nu är den en levande död, en svindyr zombie som räcker fingret åt proffsanvändarna.

Att usb-c slår igenom på allvar, så vi slipper adaptrar.

Att Iphone 8 får usb-c – och att resten av smartphone-tillverkarna slopar sina hörlursuttag de också, så att vi snart glömt vad ett hörlursuttag är.



Med det sagt, hoppas 2017 blir bättre. I Cupertino, och i resten av världen.