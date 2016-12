Displayport är en skärmstandard. Det finns dedikerade anslutningar som bara skickar video genom displayport-standarden. 24- och 27-tumsvarianterna av Apple Cinema Display hade en treanslutningskabel som inkluderade mini-displayport samt usb 2.0 och som fick ström via Magsafe.

Thunderbolt 2 baseras på ena annan typ av port och kan därför stödja olika typer av dataformat, precis som firewire, genom adaptrar eller dockor. Anslutningen ser ut som en mini displayport, men tack vare en thunderbolt 2-kontroll och port, kane standarden antingen hantera en displayport-skärm eller en skärm med stöd för thunderbolt 2 – exempelvis Apple Thunderbolt Display. Skärmen använder sig av thunderbolt 2 för att koppla in sig mot en Mac och levererar firewire 800, ethernet, usb, en kamera, en mikrofon och högtalare. Den har även Magsafe för strömmens skull.

Och det är här det blir krångligt. Usb-c-standarden för anslutning mot enheter inkluderar usb 2 och usb 3, men även en bunt extra funktioner så som displayport, vilka går under namnet ”alternativa lägen”. Vilket läge en dator eller andra enheter kan använda beror helt på anslutningen. Apple valde att inkludera displayportens alternativa läge i Macbook på 12 tum, både med 2015 och 2016 års modeller.

Macbook Pro med thunderbolt 3 har stöd för displayport antingen via usb-c eller som ett läge inuti thunderbolt 3. Detta innebär att en skärm som erbjuder displayport via usb-c (upp till 4k) kan fungera med vilken Mac som helst som har usb-c. En skärm som erbjuder displayport via thunderbolt 3 (upp till 5k) använder samma usb-c-anslutning, men fungerar bara med thunderbolt 3-försedda Macar, då displayport-datan är inkapslad som en del av dataströmmen på thunderbolt 3.

Thunderbolt 3 är bakåtkompatibel med thunderbolt 2. Apples thunderbolt 2 till thunderbolt 2-adapter kan skicka igenom vilken thunderbolt 2-data som helst, och fungerar med nya Macbook Pro. Detta inkluderar Apple Thunderbolt Display.