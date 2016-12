Den största nyheten med Iphone 7 Plus är tveklöst de dubbla kamerorna som, enligt Apple, ska revolutionera sättet vi tar bilder på. Men det som är bra kan så klart förfinas – något företaget Kamerar vill bevisa med sitt nya skal till telefonen.

Förutom att skydda Iphone 7 Plus från repor, väder och vind, förser skalet telefonen med möjligheten att peta in extralinser för att förfina fotograferandet. Allt som behövs är att du skjuter upp respektive lins över mobilkameran och vips är Iphone 7 Plus ett steg närmare proffsutrustning.

Prislappen ligger på 45 dollar och i det ingår två linspar som lätt kan bytas ut – ett macro zoom och ett fisheye/telephoto. Om fler objektiv släpps senare framgår inte.

