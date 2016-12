Som jämförelse drar Pokémon Go 30MB per timme, Halo 5 upp till 400MB per timme och Battlefield 1 cirka 250MB per timme. I det perspektivet är Super Mario Run lite av en datamängdsdödare.

Spelet har även dragits med grava problem sedan lanseringen då servrarna varit överbelastade. Incidenten är inte helt olikt den som drabbade Pokémon Go vid lanseringen.