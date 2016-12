Så hur ofta säljs en Iphone? Det blir ganska lätt att räkna ut: Cirka 6,6 per sekund utslaget över årets alla dagar och jämnt fördelat över dygnets alla timmar.

Men att se siffran ticka uppåt i en animerad infografik är ett mycket effektivare sätt att visa exakt hur svindlande många prylar Apple säljer, och det är just vad Apple Every Second gör.

Förutom försäljningen av olika prylar, intäkter och vinst visar sajten antalet nerladdade appar från App Store och låtar från Itunes, pengar spenderade i App Store, meddelanden skickade med Imessage och flera andra mått.

Föreställ dig sedan fabrikerna som spottar ut prylarna i samma takt.