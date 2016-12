5 – 11 december är det Computer Science Education Week. Det firar Apple med att ordna Hour of Code, entimmeskurser där deltagarna får lära sig grundläggande programmering. Bor du inte i närheten av en Apple Store kan du ordna din egen kodtimme med hjälp av ipadappen Swift Playgrounds.

Swift är Apples kodspråk för att göra appar. Appen Swift Playgrounds som lanserades nyligen lär dig programmeringens grunder.

Nu kommer en ny utmaning att ladda ned till Playgrounds som heter just Hour of Code. Den hjälper dig som vill ordna ett eget kodningsevent. Det kommer också en ny uppsättning lektioner, Learn to code 3, för dig som redan klarat av ettan och tvåan.