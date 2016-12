Raspberry, som den heter, är något så genialt som en kompakt och välbyggd mikrofon, utrustad med lightning. Medföljer gör en lightning-kabel så att vi kan koppla in micen direkt i vår Iphone eller Ipad. Även en vanlig usb-kabel medföljer, och går utmärkt att använda till PC eller Mac utan extra programvara.



Perfekt för poddare

För poddare eller musiker som gärna lämnar hemmet för att spela in, är Raspberry ett lysande alternativ. Då får vi en mobil “studio” att slå upp var som helst, och kan spela in direkt i exempelvis Garageband för IOS.

Bild: Blue Microphones

Raspberry har ett hopfällbart stativ för att göra enheten mindre när den inte används, micen går också att montera på ett mic-stativ. Den strömförsörjs av den anslutna enheten och är så pass liten att den lätt ryms i handflatan. En liten påse att förvara den i följer också med, som för att betona bärbarheten. Att den också är robust byggd i sval, äkta metall, och dessutom rätt snygg, skadar inte.

Raspberry har officiellt stöd för apparna Garageband, Opinion Podcast, Spire Recorder, Movie Pro och Band Lab, men bör fungera med alla appar som har stöd för en extern mic. Vi testar att spela in med en Iphone 7 Plus i Garageband, med Apples inbyggda ljudinspelare och att göra en voice over i Imovie.