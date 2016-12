Stöd för 4k-video

Med hjälp av adaptern får vi tillgång till en hdmi-kontakt som har stöd för video i 4K-upplösning. Att detta är möjligt beror på att usb-c har inbyggt stöd för video enligt displayport-standarden.



I övrigt erbjuds vi en kontakt för usb-c och två klassiska usb-kontakter av typ A. Vi testade att koppla in en ssd-enhet i en av de sistnämnda kontakterna för att mäta överföringshastigheten. Resultatet var maximala 400 megabyte per sekund vid läsning och 300 megabyte per sekund vid skrivning. Överföringshastigheten påverkades inte negativt av att vi kopplade in en 4K-skärm, vilket är utmärkt.

Satechi avråder från att använda tillbehör som kräver för mycket ström, detta då de båda klassiska usb-kontakterna klarar av max en ampere vardera. Vad gäller de övriga två kontakterna omfattas de inte av någon begränsning.

Vi märkte emellertid inte av några problem med de tillbehör vi testade. En extern hårddisk ska inte vara något problem, adaptern verkar göra ett bra jobb med att fördela strömmen.

