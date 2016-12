För att spela så effektivt som möjligt bör du istället koncentrera dig på att hoppa snyggt och samla in så många mynt som du bara kan.

Första gången du spelar Toad Rally kommer du förmodligen tro att det handlar om att springa snabbare än motståndaren, men riktigt så enkelt är det inte. Toad Rally handlar nämligen om att samla så mycket mynt och fans som möjligt – och dessa samlar du in oavsett om du ligger först eller inte. Dent enda fördelarna med att springa så snabbt som möjligt är egentligen att du dels kan komma först till mittflaggan (ger tio mynt), dels når nya områden där du kan samla in fler mynt.

Hoppa snyggt

Det finns en rad olika hopp som Mario kan utföra, och som i sin tur imponerar på Toadsen (vilket i slutändan ger fler poäng). Här finns det några olika knep som du behöver veta om:

Tryck en extra gång när du landar på fiender eller hoppar över hinder för att få Mario att slå en volt.

Försök hoppa på så många fiender som möjligt i rad. Det ger nämligen extra mycket poäng.

Tryck en extra gång när du hoppar mellan väggar för att få Mario att slå en volt.

När Mario ramlar från en högre höjd kommer han att göra en kullerbutta. Tryck på skärmen när han gör det för att utföra ett rullande hopp.

Tryck på skärmen när Mario klänger sig fast vid en avsats för att utföra en volt.



Förläng effekten av Coin Rush

Coin Rush är nyckeln för att vinna i Toad Rally. För att nå det ska du fylla den mätare du har längst upp på skärmen, vilket du gör genom att samla in rosa mynt, besegra fiender och utföra diverse snygga hopp. När du väl har aktiverat Coin Rush kommer mynten ramla in i betydligt högre takt än annars. En normal Coin Rush håller i sig i ungefär tio sekunder, men det går faktiskt att förlänga den tiden genom att besegra fiender, samla in mynt och utföra snygga hopp. Det ultimata är att sparka iväg en Koopa Troopa när du har aktiverat Coin Rush. Har du tur kommer nämligen skalet att plöja ner fienderna framför dig – och därmed förlänga effekten av Coin Rush.





Följ efter pilarna

Du har förmodligen märkt att banorna i Super Mario Run innehåller pilar åt olika håll. Det är alltid en god idé att följa dessa, eftersom att du då kommer att samla in mynt.

Håll utkik efter stjärnor

Stjärnor i Toad Rally kan mycket väl vara skillnaden mellan fiasko och succé. Genom att fånga en sådan aktiveras inte bara Coin Rush, utan Mario blir också odödlig, vilket gör att du kan plöja ner fiender och samla in ännu fler mynt. Försök därför att fånga in så många stjärnor som möjligt. De är inte alltid enkla att få tag i, men de är alltid värt besväret.