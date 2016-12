Istället handlar det om att bilder kan vara gömda, och då ser Itunes de inte när du synkar.



Gömda bilder visas inte i vyerna Ögonblick, Samlingar eller År, men syns som vanligt under Album, inklusive Alla Bilder. Under Album hittar du även ett smart album kallat Gömda som samlar alla gömda bilder. Om du inte ser det kan du visa det via Innehåll -> Visa gömda fotoalbum.

För att kunna synka bilder till din Iphone eller Ipad igen markerar du de gömda bilder du vill synka, ctrl/höger-klickar och väljer Göm inte ... bilder.