Under Spela in video väljer du upplösning och bildfrekvens på vanliga videoinspelningar. Vilka val du har här avgörs av vilken Iphone eller Ipad du har. En Iphone 6S har till exempel fyra olika alternativ, 30 bilder per sekund med 720p, 1080p eller 4k, eller 60 bilder per sekund med 1080p.

Iphone och Ipad tar alltid stillbilder med full upplösning, och vill du krympa bilderna får du göra det med en app eller på datorn. Men för videoinspelning kan du välja upplösning och oftast hur många bilder per sekund den ska spela in med. På nyare modeller finns även en inställning för slow motion-video.

Och så här ser det ut på en lite äldre modell, Iphone 6 Plus



I undermenyn Spela in långsamt finns på de nyaste modellerna alternativ för slow motion – du kan välja mellan 120 eller 240 bilder per sekund. På Iphone 6S och SE spelar den in 120 bilder per sekund med 1080p, medan Iphone 6 är 720p med båda hastigheterna. Iphone 5S klarade bara 120 bilder per sekund med 720p och har därför inga inställningar.



I huvudmenyn hittar du även inställningar för att aktivera rutnät i Kamera-appen (för mer precision när du komponerar bilder) och för att behålla originalbilder när du fotar med hdr-funktionen.