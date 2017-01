Ytterligare funktioner

• Alternativet för delning via Garageband gör att du kan lägga till nya spår i Logic-projekt från en Iphone eller Ipad via Icloud.

• Du kan använda MIDI-insticksfiler till kreativ styrning av parametrar för insticksfiler.

• Direkttilldela programvaruinstrument som sidechain-resurser.

• Importera MusicXML-filer.





Här är nyheterna i Garageband 10.1.5 för Mac:

• Lägger till stöd för Logic Remote 1.3.1 och GarageBand för IOS 2.2

Här är nyheterna i Garageband 2.2 för IOS:

• Spela och spela in med det nya Alchemy-pekinstrumentet som innehåller fler än 150 synthtillägg (endast för Iphone 6 eller senare, Ipad Pro, Ipad Air 2 och Ipad Mini 4).

• Hitta snabbt pekinstrument och tillägg med hjälp av den omdesignade ljudbläddraren.

• Spela in röst eller instrument och använd effekter av studioklass som tonhöjdskorrigering, distorsion och fördröjning med den nya ljudinspelaren.

• Använd nya mixningseffekter som exempelvis Visual EQ, Bitcrusher och Overdrive.

• Lägg till effekter från tredje part med Audio Units-tillägg. (Kräver kompatibla instrumentappar för Audio Units-tillägg från tredje part från App Store).

• Spela in flera gånger över valfri låtsektion och välj favoriten bland inspelningarna av flera tagningar.

• Använd ackordremsor till att spela på valfritt klaviaturinstrument.

• Lägg till kommentarer eller textidéer till låten du jobbar på i det integrerade anteckningsblocket.

• Lägg till nya spår i ditt Logic Pro X-projekt från en Iphone eller Ipad via Icloud, var du än är.

• Förbättrar stabiliteten och innehåller buggfixar.