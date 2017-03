Airplay i all ära, men särskilt avancerat är det inte. Visst är det bra att tekniken finns där, och för att ibland använda skärmbildsdubblering från Mac till Apple TV duger det gott. Men det känns som att Apple har övergett sin funktion för trådlös överföring av ljud och bild, det har inte hänt något på Airplay-fronten på länge nu.



Tur då att det finns tredjepartsalternativ. Vi har tittat närmare på några alternativ som gör Apple TV till en kompetent mediaspelare för dina egna filmer, tv-serier, bilder och musik.



I det här testet kommer vi fokusera på Apple TV och möjligheterna att spela upp våra egna, lokala filer. Plex och Infuse har även en bra appar för IOS, men här är alltså Apple TV i fokus.



Plex – mest, men inte alltid bäst

Plex är utan tvekan en klassiker i sammanhanget, och många blev nog glada när den fick en ny Apple TV-app i samband med att nya generationen av Apples mediaspelare släpptes hösten 2015.



Själva grunden i Plex är Plex Media Server. Det första vi måste göra (om vi inte använt Plex tidigare) är att sätta igång detta, vilket görs från Plex sajt. Som det låter på namnet kommer det här fungera som vår media-server. Det är från detta webbgränssnitt all kontroll av våra filer sker, och det är genom detta Apple TV-appen hittar de filer vi vill kolla på.



I det här testet använder vi en Mac för Plex Media Server, men vill vi hellre använda en nas som media-server går det också bra. En lista på vilka nasar Plex stödjer finns här. När vi ställt in Plex Media Server och lagt till de filer vi vill synka laddar vi ned Plex på Apple TV och loggar in på vårt konto där.

Det här är vad vi kan kalla hemskärmen i Plex, där vi snabbast får till gång till vårt material, sorterade efter några olika kategorier.

Apple TV-appen är väldigt beroende av sin server på datorn. Vi kan till exempel inte hämta undertexter till våra filmer från appen och vi kan inte justera och hantera metadata, eller redigera vårt bibliotek.



Appen blir nästan bara en spegel av det vi har på hårddisken (dock en välfungerande och snygg sådan). I stort sett det enda vi kan göra från Apple TV är att justera videokvalitet, ljudformat samt byta undertexter-filer om vi har flera sådana.



Att justera metadata, redigera bibliotek och så vidare, görs från Plex Media Server. Är du okej med dessa begränsningar fungerar Plex för Apple TV för det mesta alldeles utmärkt.

Metadatan gör Plex snyggt

Plex sköter metadata hur bra som helst, oftast. Våra filer blir snyggt paketerade med relevant information – det känns som att vi är i en strömningstjänst snarare än i vårt eget filbibliotek.