Den slitna klyschan lever, och är kanske mer sann än någonsin tidigare – den bästa kameran är den vi alltid har med oss. Kan vi dessutom redigera bilderna direkt i kameran blir den snudd på oslagbar. Med någon av de avancerade fotoredigeringsappar som finns till IOS kan vi göra retuschering på ett sätt som bara gick på en dator för några år sedan.

Det finns mängder av appar där ute som kan piffa upp bilder med enkla medel, lägga på något filter, någon ram och lite texter på bilden. Även Instagram har numera rätt kraftfulla verktyg för detta. Men om det är lite mer seriös fotoredigering med stora friheter och möjligheter att redigera manuellt du är ute efter, finns det några vi tycker du ska kolla närmare på.

De appar vi har testat här är riktigt kompetenta program som ger möjlighet att redigera bilder manuellt, i vissa fall även med kurvor och lager. Några av de här apparna har även inbyggd kamerafunktion, medan andra förlitar sig på Apples inbyggda.

För många som inte jobbar dagligen med att redigera bilder kan de här apparna helt utradera behovet av dyra fotoredigeringsprogram på datorn, för att istället göra både fotandet och redigerandet helt mobilt.

Vsco – en avskalad klassiker

Vsco uttalat visko, är en app som hängt med ett bra tag nu. Appen har alltid varit väldigt avskalad i sitt gränssnitt, och det är en stor fördel i en fotoapp då det är just bilderna som ska vara i fokus.



En av de stora fördelarna med att fota och redigera direkt i mobilen är att vi får direkt tillgång till alla tänkbara sociala medier. Många appar erbjuder delning direkt till exempelvis Instagram från appen, men Vsco erbjuder även ett eget flöde av bilder – dock betydligt mer avskalat än exempelvis Instagram.



Bildbibliotek och redigeringsläge.

Gränssnittet i appen är relativt lättnavigerat. Till vänster hittar vi flödet, till höger vårt eget konto (om vi vill skapa ett sådant, inget måste för att använda appen), och i mitten hittar vi våra egna bilder. Hit kan vi importera redan tagna bilder, eller använda appens egna kamerafunktioner.



Kameran är relativt avancerad och tillåter manuell inställning av saker som bländare, exponeringskompensation, fokus, iso-tal och – väldigt användbart – ett vattenpass. I inställningar kan vi bocka i att kameran ska starta så fort vi öppnar appen, bra om vi tänker använda Vsco som vår primära kamera-app. Här finns även en välkommen nyhet som möjliggjordes i och med IOS 10 – ett läge för att fota i raw. Perfekt för den som vill ha största möjliga kontroll över sina bilder.



När vi tagit eller importerat en bild till appens bibliotek hoppar vi över till redigeringsläget. Det är uppdelat i två avdelningar. I det ena kan vi välja och vraka bland ett gäng filter, varav många är gratis. Den som vill utforska fler filter kan ladda ned samlingar av filter som kostar alltifrån 10 till 100 kronor. Intressant nog finns också en prenumerationstjänst för knappt 200 kronor per år som ger tillgång till alla filter plus några extra kontroller.



För den som inte vill syssla med filter, eller som vill komplettera filter med egen redigering, finns även ett andra läge där vi kommer åt de manuella redigeringsmöjligheterna.



En del symboler kan vara svårtydda, men för den som ger sig tid att testa finns rätt många spakar att dra i, däribland exponering, kontrast, klarhet, skärpa, högdagrar och skuggor.



Vi gillar att gränssnittet är lätt att jobba i, men om det är någonting vi saknar är det möjligheten att jobba med kurvor. Hade det gått att bygga in en sätt att hantera lager utan att förstöra det rena gränssnittet hade vi gärna sett det också. Nu finns möjligheten att ångra en redigering, och det duger till viss del.



Appen är utan tvekan användbar även utan att lägga en endaste slant på filterpaket. Flödet kan dessutom vara välkommet för den som vill dela med sig av sina bilder, utan att behöva göra det på Facebook eller Instagram.