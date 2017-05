Iphone 7 blev den kanske mildaste ”siffer-uppdateringen” till Apples Iphone någonsin, men det betyder inte att det är ett dåligt köp – inte när den släpptes i september och inte heller nu, nio månader senare.

Efter att ha levt med Iphone 7 sedan dag ett är det dags att blicka tillbaka. Hur pass bra har den åldrats, och är det värt att lägga de rätt många tusenlappar Iphone 7 fortfarande kostar med nästa modell väntandes runt hörnet?

En Iphone som åldrats med värdighet

Efter nio månaders dagligt användande har vi verkligen hunnit se vad Iphone 7 går för. Nu har vår mattsvarta Iphone 7 Plus hunnit få en och annan repa och stötts och blötts i vanligt, vardagligt användande.

Gammal känns den däremot inte. Prestandamässigt har Iphone 7 åldrats oerhört väl – knappt alls faktiskt. Tack vare välbehövliga optimeringar och uppdateringar till IOS känns vår Iphone 7 precis lika snabb, ibland till och med ännu rappare, än när vi packade upp den ur sin vita låda för snart 9 månader sedan. Sjuan formligen flyger genom alla utmaningar vi utsätter den för, och det är imponerande även i dag.

Även batteriet har, åtminstone så här långt, motstått tidens tand väldigt bra. Batterier i smarta telefoner slits hårt, med daglig laddning och användning i både värme och kyla. Vi brukar fortfarande få ut mellan 6 och 8 timmars användning per full laddning. Ibland lite mindre men oftare lite mer, och det är fullt godkänt. 9 gånger av 10 tar vi oss igenom en hel dag utan att behöva plugga in någon gång under dagen.

Men det gäller alltså för Plus-modellen. Den ”vanliga” sjuan har ett mycket mindre batteri, även om det blev lite större denna gång jämfört med 6S. Många, men långt ifrån alla, tar sig igenom en hel dags användande med den lilla modellen. Bättre blir det inte av att vi inte kan ladda och lyssna med trådade lurar samtidigt. Alla som använder sin telefon mycket under dagen bör snegla på Plus-modellen, som är rejält steg upp när det kommer till batteritid.

I dag tar det runt 2,5 timmar att ladda Iphone 7 Plus fullt med Ipad-laddaren, och ibland mer än tre timmar till full laddning med medföljande laddare. Det är helt enkelt för mycket. Snabbladdning skulle vara en välkommen förbättring och i vårt tycke mer användbart än trådlös laddning, som det ryktats mycket om.

IOS 10.3 – fler funktioner mer stabilitet

När Android-telefoner numera bjuder på bra kameror och gedigen byggkvalitet är operativsystem och mjukvara ett område där Iphone verkligen kan särskilja sig från resten. Det är också här de stora förändringarna har skett på Iphone-fronten sedan september 2016. Vi fick en ny, röd färg i mars, men det förändrar givetvis inte mobilens funktion. IOS har däremot fått en och annan förbättring.

I oktober förra året fick vi porträttläget och i mars släpptes IOS 10.3, som förutom buggfixar inkluderade saker som Hitta mina Airpods och ett helt nytt filsystem. Förkortade animationer runt om i systemet gör också att telefonen känns lite snabbare.