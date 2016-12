Reparera Iphone

Om din Iphone fortfarande har garanti kvar kan det vara bra att välja Apples reparationsservice, alternativt att gå till en annan firma som är auktoriserad av Apple. Annars kan du få problem senare om något annat fel uppstår som faller under garantin, eftersom skärmbyte bryter mot denna.





Alternativ 1: Gå till Apple

Har du nära till en Apple-butik kan du kila dit och lämna in din telefon på lagning. Om telefonen i övrigt är i gott skick kostar det 1 462,63 kr kronor för Iphone 7, Iphone 6S, Iphone 6, Iphone SE, Iphone 5S, Iphone 5C och Iphone 5. Har du en Iphone 7 Plus, Iphone 6S Plus eller Iphone 6 Plus kostar det 1 701,63 kr.

Iphone 4S har ingen fristående skärmbytesservice, utan där får du betala 2 101 kronor för fullservice. Då ingår även allt annat som kan vara trasigt, och även vattenskador.

Om Apple anser att telefonen är värre skadad än att ett skärmbyte kostar 3 803,63 kr för Iphone 7 Plus, 3 562,63 kr för Iphone 6s Plus och Iphone 6 Plus, 3 458,63 kr för Iphone 7, 3 208,63 kr för Iphone 6s och Iphone 6 samt 2 962,63 kr för Iphone SE, Iphone 5s, Iphone 5C och Iphone 5. Iphone 4S ligger på 2 201,63 kr.

Det här är problemet med denna metod, priset för skärmbyte är relativt billigt men du vet inte i förhand vad det faktiskt kommer kosta eftersom att bedömningen av om telefonen är i tillräckligt gott skick görs av Apple. Vi har tidigare skrivit om hur Apple nekar garantireparationer på grund av små blessyrer och skråmor som inte borde påverka dess funktion.

Du kan även skicka in telefonen till Apple med posten och porto från Apple till dig ingår i ovanstående priser. Här finns mer info om Apples service och priser.

Missa inte: Batteripanik? Så här laddar du din Iphone och Ipad snabbare