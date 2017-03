Appen Manything är en smidig lösning för dig som vill ha koll på dina prylar när du själv inte är på plats. Principen är enkel. Du tar en IOS-enhet du inte har direkt användning för och sedan kan du låta kameran och mikrofonen i den (eller fler enheter) jobba medan du inte är hemma.

Så fungerar det

En av Manythings styrkor är att systemkraven är förhållandevis låga så att du kan använda äldre apparater både som video- och ljudkälla – men även till att sköta själva övervakningen med. Vi testade bland annat med en Ipod Touch 4 med IOS 6, en Ipad 2 med IOS 7, samt en Iphone 7 med IOS 10 och det fungerade klockrent oavsett.

I sitt kostnadsfria grundutförande med en kamera så kan du bara strömma under fem dagar och från tolv timmar video som spelas in i molnet. Timmarna är rullande så att timme ett raderas när timme 13 inleds. Anledningen till att videoströmmen, eller strömmarna, spelas in i molnet är för att om videoinnehållet lagras lokalt i din IOS-pryl så blir den relativt snabbt sprängfylld. Å andra sidan kan du koppla upp fem kameror även under gratisperioden, vilket så klart är smidigt.