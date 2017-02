1. Ögonkontakt

Förr såg vi varandra i ögonen. Nu tittar vi ner i mobilen. Under middagen ska maten instagrammas och under samtalet ska alla tveksamheter omedelbart googlas. Den duktiga som säger ”jag ska bara lägga undan telefonen” upptäcker alltid att hen fått 23 sms som bara ”måste” svaras på. Till slut tröttnar någon och försöker då påverka alla till det bättre – genom att visa klippet Look up på Youtube. Då stirrar alla ännu mer på sina mobiler. Någon säger: ”Men har du sett den här då?”

2. Äkta bortkoppling

För 20 år sedan var du ständigt bortkopplad och därför mer avkopplad. Om någon skulle ringa dig när du var på jobbet skedde det genom en receptionist och det var så krångligt att få tag på dig under dagtid att folk bara orkade ringa om någon du kände typ dött. Missade samtal märktes aldrig eftersom bakelittelefonen stod ensam och skrek hemma i lägenheten. Då fanns begreppet ”jag var inte hemma när du ringde”, vilket räckte som ursäkt för att du inte svarade.