Profile Manager Stöder nya funktioner för enhetshantering som har introducerats i TV OS 10.2: • Konfigurera inställningar för programmet för enhetsregistrering, bland annat med automatisk genomgång av inställningsassistenten. • Installera företagsprogramvara. • Skapa nya profilnyttolaster för konferensrumsskärm och enappsläge (endast företagsprogramvara). • Ställ in begränsningar som avaktiverar Airplay, avaktivera parkoppling med appen Fjärrkontroll och kräv en lösenkod vid första parkopplingen med Airplay. • Ställ in namn, starta om och radera.

Stöd för nya ändringar av nyttolaster och kommandon för konfigurationsprofiler som har introducerats i IOS 10.3:

• Begränsa nätverksanslutningar via wifi till endast hanterade nätverk.

• Ställ in begränsningar för diktering och ändring av behörighetsinställningar för Airplay och Visa skärm.

• Ange separata signerings- och krypteringscertifikat för S/MIME i nyttolasterna för Mail och Exchange.

• Starta om, stäng av och spela upp ljudet för förlorat läge på en enhet.

• Noggrannhet för platsinformation tillhandahålls för enheter i förlorat läge.

• VPN on demand-stöd för IKEv2 i VPN-nyttolasten.

• Ange vilka IP-versioner som stöds för förvald APN i mobilnyttolasten.

Konfigurera nya begränsningar som introducerades i Mac OS Sierra 10.12.4:

• Tillåt att Touch ID låser upp en Mac som stöds.

• Tillåt Icloud Drive.

• Tillåt Skrivbord och Dokument på Icloud.

• Tillåt Icloud-nyckelring samt e-post, kontakter, kalendrar, påminnelser och bokmärken på Icloud.

Andra nya funktioner omfattar:

• Möjlighet att ange enhetsnamn i samband med registreringen.

• Ett nytt inställningsalternativ för Klassrum som tillåter ändring av behörigheterna för Airplay och Visa skärm på elevenheter.

• Möjlighet att ställa in klassnamnsformat med en kombination av kursnamn och klassnummer för klasser som synkroniseras från Apple School Manager.

• Automatisk synkronisering av lösenkodstyp för hanterade Apple-ID:n från Apple School Manager.

• Möjlighet att tilldela ägarskap för en Mac som har registrerats utan autentisering.

• Ett nytt alternativ som hoppar över inställningsskärmen för hemknappen i inställningarna för programmet för enhetsregistrering.

Systemkravet för uppdateringen är OS X 10.12.4 eller senare. Har du inte servertjänsterna sedan tidigare kostar det 209 kronor att skaffa dem från Mac App Store.