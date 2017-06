Spolar vi tio år framåt i tiden har Iphone sålt i över en miljard exemplar världen över och dragit in åtskilliga miljarder dollar. Faktum är att mobiltelefonen på egen hand står för två tredjedelar av Apples omsättning, något som säger en hel del om produktens betydelse för företaget.

Sedan 2007 har Apple släppt femton modeller av Iphone. Efter den första modellen som kort och gott hette ”Iphone” har vi fått se Iphone 3G, Iphone 3GS, Iphone 4, Iphone 4S, Iphone 5, Iphone 5C, Iphone 5S, Iphone 6, Iphone 6 Plus, Iphone 6S, Iphone 6S Plus, Iphone SE, Iphone 7 och Iphone 7 Plus.

Årets modeller av Iphone väntas till hösten och vad de kommer att kallas återstår att se.