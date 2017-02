Moon (2009)

I den här annars välgjorda science fiction-rullen, som har ett genomsnittsbetyg på 7,9 på IMDB, används datorer vars gränssnitt inte direkt är specialgjorda för att hjälpa den stackars ensamma Sam på sitt tre år långa arbetspass på månen. Videomeddelandena som kommer från hans fru och dotter på jorden visas i svartvitt. Vi antar att företaget som skickade honom ville spara några ören och valde svartvita skärmar. Det kryllar ju av sådana på marknaden nu för tiden så varför inte i framtiden?

Jurassic Park (1993)

En riktig klassiker i genren, som tvärtemot de flesta andra inte använder ett påhittat gränssnitt vilket gör att den numera klassiska repliken "It's a Unix system. I know this." faktiskt stämmer, på sätt och vis. Lex, dinosauriesnubbens barnbarn, visar sig vara en liten datornörd när it-administratören Mr. Arnold inte kan lista ut hur han ska ta sig förbi alla hinder som Dennis, den missnöjde programmeraren, har lagt in i säkerhetssystemet. Istället för tråkiga kommandoprompter används ett tredimensionellt grafiskt gränssnitt. Fsn, som systemet heter, utvecklades av Silicon Graphics för att visa upp kraften i deras Irix-system.