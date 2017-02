En annan bild visar hur arbetet med att placera in träd är i full färd. Apple ska totalt placera 3 000 träd som naturligt brukade finnas i området och fruktträd som aprikoser.

Vi får också en tydlig bild av takfönstret som löper i mitten längs hela byggnaden och släpper in dagsljus.

På Apples "Let us loop you in"-event lovade Tim Cook att presentationer av nya produkter från och med 2017 kommer hållas i den underjordiska aula som också håller på att byggas på området, och som ska rymma 1 000 sittplatser.

Här ser du hur taket till "Apple Theater" lyfts på plats. Foto: Apple

Apple har lagt sitt fokus på att få klart den enorma huvudbyggnaden, medan det omkringliggande området sedan bygget påbörjades 2013 mest har varit en dammig byggarbetsplats. Men den senaste tiden verkar landskapsarkitekterna ha kommit igång en aning med sitt arbete.

Filmen nedan är den senaste i en lång rad som Duncan Sinfield har filmat sedan 2015. Innan dess delades liknande drönarfilmer av andra Youtubeanvändare ända från 2014 då bygger precis hade påbörjats ordentligt.

För att tydligt se hur långt Apple har kommit kan du kika på filmen nedan från användaren Myithz, filmad i november 2014.

Apples planer

Utifrån de videor och flygfoton som delats går det än så länge inte att se hur hela Campus 2-området kommer att se ut eller hur Apple ska använda de olika byggnaderna.

2013 höll Apple ett möte på Cupertinos stadsbyggnadskontor. Där visades bland annat en video med 3d-renderingar, och Apples fastighetschef Dan Whisenhunt gick igenom siffror och detaljer om hur det nya högkvarteret ska vara strukturerat. Det mötet filmades och du kan se det här:

Som du kanske hörde talar Steve Jobs i filmen, trots att den var från 2013. Den inspelningen kommer från 2011 då Jobs, bara några månader innan han gick bort, presenterade den ursprungliga planen för Campus 2.

Norman Foster har ritat

När Apple först visade upp Campus 2 nämndes inte vem arkitekten var, men på de första ritningarna som lämnades in till Cupertino stod det Foster+Partners och det bekräftades också ganska snart att Norman Foster och hans företag har stått för designen – med stort inflytande från Steve Jobs.

Norman Foster intervjuades i början av 2014 av Architectural Record, och talade då bland annat om hur Steve Jobs kärlek till Stanford-universitets centrala torg gav upphov till idén om att innesluta en park i en rund byggnad där arbetare lätt kan röra sig mellan olika avdelningar.

Idéerna om att skapa naturliga mötesplatser och utnyttja hur människor kommer att förflytta sig för att skapa möten mellan personer som inte träffas i det dagliga arbetet är något som hängt med sedan Jobs kom till Pixar i början av 90-talet.

Pixars högkvarter designades också i nära samarbete med Jobs, och i Ed Catmulls bok Creativity Inc skriver Pixar-grundaren om hur det gick till (en bok som vi för övrigt kan rekommendera).