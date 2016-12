Hitta min Iphone är en riktigt bra tjänst för både vardagliga slarvsituationer och när det verkligen hettar till och du blivit av med din Iphone eller Ipad. Ja, eller Mac eller Ipod touch med för den delen.



Aktivera tjänsten

Se till att tjänsten i de enheterna som ska gå att spåra är aktiverad. Det gör du i Inställningar -> Icloud under "Hitta min Iphone". Valet "Skicka senaste plats" kan vara bra att ha aktiverat också så sparas enhetens position titt som tätt så att du kan se var den var senast innan den försvann ”off the grid”.



Så hittar du din Iphone från en IOS-enhet

Behöver du leta reda på din enhet loggar du in i appen Hitta Iphone på en IOS-enhet. Har du inte appen Hitta Iphone installerad (den är förinstallerad från IOS 9 och uppåt) får du hämta den från App Store. Logga in med det Icloudkonto som är kopplat till den försvunna enheten, håll tummarna och vänta på att positionen ska laddas. Förutom att se var din Iphone eller Ipad är kan du få den att spela upp ett ljud, radera all data på den, eller aktivera Förlorat läge. Även om den inte har hittats just nu kan du använda dessa funktioner, som aktiveras så fort enheten ansluter till internet igen. Du kan också se hur mycket laddning som är kvar på batteriet.



Förlorat läge låser enheten med en kod, och kan visa ett meddelande. Du kan till exempel skriva ”Borttappad Iphone! Ring 070-XXXXXXX för att återlämna. Hittelön!”.

Från och med IOS 9 är Hitta Iphone som sagt en förinstallerad app, men den har även ett par nya funktioner: